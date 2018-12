Solden beginnen met kortingen tot 40% 29 december 2018

00u00 0

De wintersolden zullen donderdag meteen starten met kortingen van 30 tot 40%. Door het warme najaar ligt er in kleding- en schoenenwinkels nog zo'n 7% méér in de rekken dan vorig jaar - vooral truien, jassen, winterbroeken en laarzen. Dat blijkt uit een enquête van NSZ bij 556 winkeliers. "Eind oktober was het nog bijna 20 graden. Logisch dat mensen dan geen dikke jas kopen", klinkt het. "Sinds kort is het een pak kouder, maar nu wachten ze nog even om hun slag te slaan in de solden." Bij 47% daalde de omzet door het milde herfstweer, gemiddeld met 15%. Bijna de helft verwacht wel een betere soldenverkoop dan vorig jaar. (SPK)