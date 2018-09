Soldaat van Oranje Onze columnist Hugo Camps zwaait recordinternational Wesley Sneijder uit 07 september 2018

De Soldaat van Oranje heeft afscheid genomen van het Nederlands elftal. De 34-jarige recordhouder speelde tegen Peru zijn 134ste interland. Van harte ging het niet meer. Wesley Sneijder had gerekend op de Mannschaft of Italië voor zijn laatste interland. Peru sprak niet tot zijn verbeelding. Er waren de afgelopen jaren meer strubbelingen tussen hem en het Nederlands elftal. Het begon onder het regnum van Louis van Gaal in Brazilië. Sneijder voelde zich tekortgedaan in respect en adoratie. Was hij dan gedurende vijftien jaar niet altijd de soldaat van Oranje geweest die als eerste in de loopgraven ging en er als laatste weer uitkwam? Hij was toch de leider en wilde dat ook uitstralen. Het viel hem moeilijk dat leiderschap te delen met Robin van Persie of Arjen Robben. Iedere wissel was een persoonlijke belediging. Toen hij de aanvoerdersband moest inleveren, was de kleedkamer te klein voor zijn razernij.

