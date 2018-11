Solari kiest dan toch voor Courtois 08 november 2018

Kleine verrassing bij Real Madrid. Uit bij het Tsjechische Plzen posteerde Santiago Solari dan toch Thibaut Courtois in doel. In de drie voorgaande groepswedstrijden kreeg Keylor Navas nog de voorkeur van Lopetegui, maar daar brak Solari dus mee. Daarmee kiest de Argentijnse coach dus voluit voor onze nationale doelman, in La Liga én Europa. Behalve wat geeuwen moest Courtois in de eerste 45 minuten amper iets doen. Real liep kinderlijk eenvoudig 0-4 uit. Benzema stuurde drie man het bos in en schoof simpel binnen. Casemiro kopte op corner van Kroos de tweede tegen de netten. Benzema en Bale dikten aan tot 0-4 nog voor het rustsignaal weerklonk. Benzema haalde voor de gelegenheid zijn voetbalschoenen van het seizoen 2013-2014 nog eens boven. Daarmee trof hij toen 24 keer raak en gisteren hielpen ze hem aan zijn 200ste goal in het shirt van Real, zijn 58ste en 59ste in de Champions League. Ook voor Bale was het een bevrijdend doelpunt. De Welshman maakte komaf met een scoreloze periode van 532 minuten. In de tweede helft liet Real het wat hangen en moest Courtois toch twee keer ingrijpen op pogingen van Hopic. Uiteindelijk bracht Kroos de eindstand toch nog op 0-5 met een heerlijk boogballetje. Dankzij de ruime overwinning wipt Real over Roma - dat bij CSKA won - naar de leiding in groep G. (SJH)

