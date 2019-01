Sokken voor wie twijfelt tussen links en rechts 17 januari 2019

Je zegt links maar bedoelt rechts, of vice versa: het komt iedereen weleens. Dankzij de sokken die een jongeman uit Rijkevorsel ontworpen heeft, volstaat het om even je broekspijp op te lichten, en je twijfelt niet meer. Op de sok die bestemd is voor de linkervoet prijkt het hoofd van Groen-Kamerlid Kristof Calvo, terwijl de rechtervoet gedecoreerd wordt met het portret van N-VA-voorzitter Bart De Wever. Jente Otten (28) heeft inmiddels 40 paar verkocht via zijn website www.pol-sok.be. Waarvan 2 aan de vriendin van Calvo. "Zodat ik twee sokken van mezelf kan dragen", lacht de linkse politicus. Binnenkort volgen andere uitvoeringen. Voor de rechtersokken heeft Otten al twee namen in gedachten: N-VA'er Theo Francken en VB-lijsttrekker Dries Van Langenhove. "Over het linkerexemplaar ben ik nog aan het nadenken." Eén paar kost 12 euro. (ARA/MAC)

