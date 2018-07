Software van Belgische cardioloog kan leven redden bij hartstilstand 06 juli 2018

Cardioloog Jan De Pooter van UZ Gent heeft software ontwikkeld die het leven kan redden van patiënten die ondanks hun pacemaker blijven kampen met ernstige hartproblemen. De software is bestemd voor CRT-pacemakers, die de twee hartkamers opnieuw gelijktijdig doen samentrekken. Elk jaar krijgen 1.000 Belgen zo'n toestel ingeplant. Omdat elke patiënt anders is en het hartritme voortdurend varieert, is het moeilijk om de pacemaker perfect af te stellen. 1 op de 3 patiënten bereikt niet het gewenste effect. "De nieuwe software kan de werking van de pacemaker individueel afstemmen voor elke patiënt", legt De Pooter uit. De software is momenteel nog niet beschikbaar, maar de interesse bij fabrikanten van pacemakers is groot.

