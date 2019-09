Exclusief voor abonnees Softbank ziet beursgang van WeWork niet meer zitten 11 september 2019

Softbank, de grootste aandeelhouder van We Company (WeWork), wil dat de leverancier van hippe kantoorruimten zijn beursplannen afblaast. Deze week zou de roadshow voor een beursgang van start gaan. Beleggers staan niet meer te springen voor een belegging in WeWork. Zo blijkt costichter CEO Adam Neumann eigen panden te verhuren aan WeWork. Bovendien bleek uit het prospectus hoe verlieslatend WeWork is: 689 miljoen dollar verlies in de eerste helft van het jaar op een omzet van 1,2 miljard dollar. Softbank en zijn fonds Vision Fund hebben meer dan 10 miljard dollar gepompt in WeWork. Eerder dit jaar kreeg het nog een waardering van 47 miljard dollar. Nu lijkt 15 tot 20 miljard realistischer.

