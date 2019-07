Exclusief voor abonnees SoftBank lanceert fonds van 108 miljard Redactie

27 juli 2019

00u00 0

SoftBank zette een nieuw fonds op voor investeringen in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Het Japanse technologieconcern stopt er zelf 38 miljard dollar in. Andere groepen als Apple, Foxconn en Microsoft vullen dat aan tot een omvang van circa 108 miljard dollar. Het vehikel wordt de opvolger van het Vision Fund, dat 100 miljard dollar sterk was. Dit fonds investeerde onder andere in techbedrijf Uber, chatdienst Slack en de aanbieder van deelkantoren WeWork.

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis