Sofitel-gasten recht uit bed geëvacueerd na brand 14 maart 2019

179 gasten - velen in kamerjas en op pantoffels - moesten in de nacht van dinsdag op woensdag geëvacueerd worden uit het Brusselse Sofitel-hotel, na een hevige brand. Die brak uit in een buitenkeuken, maar de rook verspreidde zich snel over het hele hotel. Eén vrouw van 49 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht nadat ze geïntoxiceerd was geraakt door de rook, maar intussen is ze niet meer in levensgevaar. Nog een tiental anderen werd ter plaatse verzorgd. Volgens de branddeskundige was er geen kwaad opzet in het spel. Morgen gaat het hotel allicht weer open. De gasten werden opgevangen in The Hotel, aan de overkant van het Sofitel. (WHW)

