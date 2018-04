Sofie Goos kan niet lopen "door dronken vriend" 30 april 2018

Sofie Goos (37) moest zondag in de triatlon van Marbella na het fietsen stoppen, omdat ze nog te veel last had van een voetblessure die ze had opgelopen bij een dom ongeval tien dagen eerder. Een 'dronken' vriend had haar op training opgetild en rondgedraaid, maar verloor het evenwicht.

