Sofie Dumont maakt comeback op VTM 29 november 2018

Sofie Dumont is helemaal terug. Drie weken lang gidst ze je met haar recepten in 'De feestkeuken van Sofie' op VTM door de gezelligste periode van het jaar. De 'Open keuken met Sandra Bekkari', het kookprogramma waarvoor Dumont in 2017 moest wijken, gaat bijgevolg drie weken dicht. "Ik ben keiblij. Dit was dan ook mijn eigen idee, en bij VTM waren ze meteen enthousiast", lacht Sofie. Sinds deze zomer heeft ze haar eigen productiehuis, waarmee ze al een online reeks rond gezellig barbecueën op Ibiza maakte. "Dit wordt onze eerste grote tv-productie van ons eigen huis, ik ben megafier." 'De feestkeuken van Sofie' start op 10 december. "We hebben aan 100 Belgen gevraagd wat ze het liefst eten tijdens de eindejaarsperiode, en die klassiekers - van kalkoen tot vol-au-vent - stop ik in een nieuw jasje." Of er een vervolg komt, kan Dumont nog niet zeggen. "Maar de werkrelatie met VTM is goed, die is altijd goed gebleven. Ik heb nog véél plannen voor de toekomst, laat dat duidelijk zijn." (JOBG)

