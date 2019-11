Exclusief voor abonnees Sofie De Vuyst vraagt B-analyse 30 november 2019

Wielrenster Sofie De Vuyst vraagt een analyse aan van het B-staal dat door Nado Vlaanderen is afgenomen bij een out-of-competition dopingtest op 18 september. Na analyse van het A-staal door het DoCoLab in Gent zijn exogene steroïden gevonden in de urine van De Vuyst. De renster zegt niet te weten waar dat vandaan komt en laat nu een dure B-test (2.500 euro uitvoeren).

