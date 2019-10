Exclusief voor abonnees Soep voor Bossut 19 oktober 2019

KVK - Essevee wordt de 33ste derby sinds één van beide clubs in eerste klasse speelt. Beide teams wonnen 13 keer en speelden 6 keer gelijk. Het eerste competitieduel in de hoogste reeks kwam er in december 2008 (Kortrijk - Zulte Waregem 1-0). Opmerkelijk is dat Sammy Bossut toen al in doel stond. Naar traditie wacht 'Boer' Bossut een warme ontvangst in het Guldensporenstadion, inbegrepen bundels prei en wortelen, goed voor een zondags groentensoepje