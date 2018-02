Soedanezen vrijgelaten na langverwacht rapport 15 februari 2018

00u00 0

Twee Soedanezen die in een gesloten centrum zaten, zijn door de raadkamer vrijgelaten op basis van het Soedan-rapport van het Commissariaat voor Vluchtelingen en Staatlozen van afgelopen week. In dat rapport wordt bevestigd dat de staat een individueel onderzoek moet uitvoeren naar het risico op foltering. Zo'n onderzoek is niet gebeurd bij de dossiers van de twee Soedanezen. De overheid gaat in beroep.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN