Soedanees in levensgevaar na massale vechtpartij 08 augustus 2018

In Oudenburg is maandagnacht een vluchteling in kritieke toestand naar het ziekenhuis gevoerd na een massale vechtpartij. Nabij de snelwegparking in deelgemeente Westkerke gingen twee rivaliserende groepen vluchtelingen van verschillende nationaliteiten - in totaal een vijftigtal man - met elkaar op de vuist. Volgens burgemeester Peter Velle (CD&V) bekogelden de transitmigranten elkaar met betonstenen van de wegenwerken en braken ze binnen in een tuinhuis op zoek naar materiaal om zich te verdedigen. "Een 31-jarige Soedanees vecht voor zijn leven in het ziekenhuis. Een tweede slachtoffer is er minder erg aan toe. Het onderzoek loopt", reageert korpschef Kris Depovere. De situatie in Oudenburg en buurgemeente Jabbeke wordt stilaan onhoudbaar door de toestroom van vluchtelingen. "Er is overleg tussen de lokale en federale politiediensten, de gouverneur, de burgemeesters en het parket om de situatie onder controle te krijgen", aldus Depovere. De vluchtelingen verschuilen zich in de maïsvelden en het struikgewas langs de snelweg in de hoop 's nachts in vrachtwagens te kunnen klimmen. (BBO)

