Soedanees bijna teruggestuurd zonder controle op foltering 28 februari 2018

00u00 0

Twee weken geleden heeft de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) geprobeerd om een Soedanees te repatriëren zonder af te toetsen of hij in zijn thuisland risico op foltering of onmenselijke behandeling liep, zoals artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) voorschrijft. "Pas zeven dagen nadat ze mijn Soedanese cliënt hadden proberen te repatriëren, heeft de Dienst Vreemdelingenzaken getoetst of hij wel naar zijn vaderland teruggestuurd mocht worden", zegt advocate Kati Verstrepen aan 'Knack'. Die toetsing was een expliciete vraag van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) in het rapport dat de regering bestelde na de getuigenissen over foltering van Soedanezen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN