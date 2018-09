SodaStream mag milieuvriendelijke reclame blijven maken 06 september 2018

00u00 0

Coca-Cola (Chaudfontaine), Danone (Evian), Nestlé Waters (Vittel en Perrier) en Spadel (Spa en Bru) hebben hun rechtszaak tegen SodaStream definitief verloren. De traditionele frisdrank- en waterproducenten klaagden het merk voor een tweede keer in korte tijd aan voor online campagnes zoals 'Shame or Glory', 'No Planet. No Christmas' en 'Don't be a homoschlepiens'. In die campagnes biedt SodaStream een milieuvriendelijk alternatief voor wegwerpflessen, maar de aanklagers noemen de campagnes "vernederend voor consumenten van plastic" en wilden ze verbieden via een dwangsom van 50.000 euro per dag. De rechter geeft SodaStream nu over de hele lijn gelijk en zegt dat de boodschap van SodaStream, namelijk dat plastic flessen schade berokkenen aan het milieu, "essentiële en maatschappelijk relevante informatie betreft". (EC)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN