Société Générale zet Belgische dochter in de etalage 14 juni 2018

De Franse bank Société Générale zoekt een koper voor zijn Belgische private-bankingactiviteiten. Société Générale Private Banking België telt acht kantoren en heeft volgens de laatst beschikbare cijfers (2016) 9 miljard euro aan vermogen in beheer. Maar net als zoveel andere financiële instellingen, voelt de vermogensbeheerder de druk van de lage rente en strengere regelgeving. Anderhalf jaar geleden moesten daarom al 10 van de 230 werknemers vertrekken. Intussen zouden er volgens 'De Tijd' al verschillende geïnteresseerden zijn om Société Générale Private Banking België in te lijven, waaronder Degroof Petercam, KBL Puilaetco, Crédit Agricole (via Indosuez) en Crét Mutuel (via Banque Transatlantique). De grootbanken zouden passen.

