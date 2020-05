Exclusief voor abonnees Sociedad en Bilbao: liever Copa del Rey dan Europa 05 mei 2020

00u00 0

Liever een bekerfinale voor een vol stadion dan Europees voetbal. Real Sociedad en Athletic Bilbao willen de finale van de Copa del Rey - de allereerste volledig Baskische finale ooit - sowieso spelen, mét publiek bovendien. Als dat dan ten koste gaat van Europees voetbal (en de miljoenen euro's daaraan verbonden) dan is dat maar zo. Toch in het geval van Bilbao, dat enkel via de bekerfinale nog kans maakt op een Europees ticket. Sociedad - club van Januzaj - staat vierde in La Liga en heeft nog uitzicht op Champions League-voetbal. Beide teams hebben de Spaanse voetbalbond gevraagd om pas een datum te prikken wanneer toeschouwers weer toegelaten zijn. De bond neemt vrijdag een beslissing. (MVS)

