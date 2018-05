Socialistische vakbond dreigt met spoorstaking 30 mei 2018

De socialistische spoorbond ACOD Spoor dreigt ermee een stakingsaanzegging in te dienen, uit onvrede met de pensioenhervorming. "Maar er is nog geen datum geprikt, we evalueren het dossier dag per dag", benadrukt vakbondsvoorzitter Ludo Sempels. De andere ACOD-centrales gaan hun achterban nog consulteren om een standpunt in te nemen. "Door de geplande maatregelen zal geen enkele spooragent nog voor zijn zestigste met pensioen kunnen en zullen alle pensioenen naar beneden worden herzien", klinkt het in een persbericht van CGSP Cheminots, de Franstalige vleugel van de vakbond. Daar luidt het wel dat een staking midden juni tot de mogelijkheden behoort. Mocht het effectief zo ver komen, dan zal die de eerste test vormen voor de minimale dienstverlening bij het spoor, die van kracht is sinds maart.

