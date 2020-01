Exclusief voor abonnees Sociale woning 29 januari 2020

"Het is volledig correct dat de inkomsten van inwonende kinderen van 18 jaar en ouder meetellen voor de berekening van de huurprijs voor een sociale woning, met uitzondering van mindervalide kinderen", schrijft lezer Toon Schouteden in Dialoog van dinsdag. Wel, wij wonen in een sociale woning van SHM Denderstreek. Mijn inwonende zoon Bjorn is invalide, net als ikzelf, levenslang. Tot vorig jaar konden wij onze woning huren voor 446,10 euro per maand. Sinds nieuwjaar moeten wij maar liefst 742,99 euro betalen. Dat is voor ons een onhoudbare situatie.

Michel Heyvaert

