Exclusief voor abonnees Sociale onrust in supermarkten: 5 Delhaize-filialen blijven dicht 02 april 2020

00u00 0

Vier Delhaize-filialen in Brussel en één in Namen hielden gisteren de deuren dicht. Het personeel staakt omdat het niet akkoord gaat met de tegemoetkomingen van de directie wegens het vele werk door de coronacrisis. Delhaize biedt de werknemers vijf extra verlofdagen en extra korting op aankopen bij Delhaize. Volgens de bonden gaat het om een financiële compensatie van 400 à 470 euro. Bonden en werkgevers praten daarover, maar dat overleg loopt mank. "Wij waren geen vragende partij voor deze acties", reageert secretaris Kristel Van Damme van ACV Puls. "Maar ze komen van personeelsleden zelf, die fysiek en moreel uitgeput zijn. Dat moet men ook begrijpen. Alle pogingen om een akkoord te sluiten met werkgeverskoepel Comeos, zijn op niets uitgedraaid. In die optiek is het perfect te verstaan dat werknemers op tafel kloppen voor hun eigen veiligheid en gezondheid. Wij hopen dat de winkels gauw tot het besef zullen komen dat extra maatregelen noodzakelijk zijn." De vrees bestaat dat in nog meer winkels gestaakt zal worden - en dan niet alleen in de supermarkten van Delhaize.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen