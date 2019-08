Exclusief voor abonnees Sociale media 26 augustus 2019

00u00 0

Wie politicus wil worden en als dusdanig wil overleven, moet inderdaad olifantenvel hebben. Uitdelen en incasseren hoort erbij en dat is van alle tijden. Burgemeester Van Quickenborne, die niet verlegen is om uit te delen, moest verleden week wel incasseren in verband met een, al dan niet, positieve alcoholcontrole. Het is duidelijk dat het Vlaams Belang vooral de bedoeling had de Kortrijkse burgemeester te beschadigen, zoiets doen lijkt wel degelijk op 'trial by social media'. Wel stel ik vragen over de bewering van hoofdredacteur Frank Depoorter dat alleen de 'echte' media, die veelal ook gekleurd zijn, de waarheid kunnen vatten. Voor FB, Twitter... hun intrede deden, kwam de zogenaamde zwijgende meerderheid in de media, net als in de politiek, niet of nauwelijks aan het woord. Nu zwijgt die meerderheid niet meer. De spellingsfouten, bagger en dikwijls fake news moeten wij erbij nemen, maar ook dat is democratie.

Norbert Duquesnoy, Vichte

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis