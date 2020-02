Exclusief voor abonnees Sociale inspectie onderzoekt bureau van Vandenhaute 26 februari 2020

00u00 0

De Vlaamse sociale inspectie opent een onderzoek naar Let's Play, het makelaarsbureau van Wouter Vandenhaute. Het bureau heeft mogelijk de nieuwe regelgeving omtrent sportmakelaars overtreden, onder meer bij het binnenhalen van het 13-jarige talent Rayane Bounida (Anderlecht). In juni vorig jaar werd in nasleep van Operatie Propere Handen een verbod voor makelaars vastgelegd om spelers onder de 15 jaar te benaderen met het oog op het afsluiten van een overeenkomst. "Rayane wordt sinds vorige zomer begeleid door ons, maar wel op vraag van en in nauwe samenwerking met zijn papa", reageren ze verbaasd bij Let's Play.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis