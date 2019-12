Exclusief voor abonnees Sociale huur 23 december 2019

Ik heb zopas een brief van de sociale huisvestingsmaatschappij ontvangen met de huishuur die ik volgend jaar zal moeten betalen. En dat is zomaar 300 euro méér dan nu. Ik ben een alleenstaande moeder met een mindervalide zoon. Hij werkt in een beschutte werkplaats (een toeleveringsbedrijf) en verdient daar voor een hele maand hard werken zo'n 1.000 euro. Voortaan wordt ook dat inkomen in rekening gebracht. Hij wordt aanzien als een gezonde zoon, met alle zorgen en met de zowat 200 euro aan medicatie per maand wordt geen rekening gehouden. Het gaat om een beslissing van ex-minister Liesbeth Homans (N-VA), die - ondanks de afstraffing die de vorige 'sociale' regering gekregen heeft bij de verkiezingen - gewoon verder wordt uitgevoerd. Wie weet hoeveel mensen hierdoor helemáál in de armoede gestort worden? Intussen is mevrouw Homans voorzitster van het Vlaams Parlement geworden, waar ze rijkelijk voor vergoed wordt.

Claudie Van Besien, Oostende

