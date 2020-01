Exclusief voor abonnees Sociale huurprijs bijna verdubbeld 08 januari 2020

00u00 0

Met de nieuwe berekening van de huurprijs voor een sociale woning heeft de regering een nieuw middel gevonden om geld te kloppen uit de zakken van de werkende mens. Omdat mijn gepensioneerde vader bij mij inwoont, moet ik vanaf januari bijna het dubbele aan huurprijs betalen. Volgens mij mag dit zelfs niet op de privémarkt en zijn daar regels voor. Mijn huurprijs is van 347 euro gestegen naar 643 euro! En dit voor een huis dat slechts licht gerenoveerd is en waar er mankementen aan zijn. Hiervoor ga ik zeker de nodige stappen zetten. Men duwt mij en mijn vader naar de rand van de armoede. Ik werk zelf maar 3/4 om de zorg voor mijn vader op mij te kunnen nemen en opname in een woonzorgcentrum te vermijden. Er is op geen enkele wijze rekening gehouden wat dit voor sommige mensen kon teweegbrengen. Voor mij betekent dit geen enkel extraatje meer, want alles gaat vanaf nu naar de huishuur. Bedankt.

Percy Everaert

