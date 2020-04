Exclusief voor abonnees Sociaal Hoofdzaken 04 april 2020

Net in tijden waarin we beter wat zuiniger zouden omspringen met het gebruik van sociale media, zijn we bijna louter daarop aangewezen. Niet iedereen heeft buren waarmee het gezellig kletsen is, zelfs niet vanop anderhalve kilometer. En je kunt om acht uur 's avonds dan wel uit je raam gaan hangen of in je deurgat gaan staan om te applaudisseren voor je eigen gemoedsrust, daarna sta je toch algauw weer binnen naar niets in het bijzonder te staren, want de onderwerpen van gesprek met de min of meer beminde huisgenoten zijn snel op. Zeker die onderwerpen die niet binnen de kortste keren tot intrafamiliaal geweld leiden. Peis en vree, allemaal goed en wel, maar een mens heeft op tijd en stond nood aan een stevige portie onenigheid, om eens flink stoom te kunnen afblazen en tussendoor allerlei dommeriken op hun ontbrekende bestaansreden te wijzen. En dus gooien we ons op de gewillige prooi genaamd sociale media.

