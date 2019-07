Exclusief voor abonnees Sociaaldemocraten krijgen Europees Parlementsvoorzitter 04 juli 2019

De Italiaanse sociaaldemocraat David-Maria Sassoli is verkozen tot nieuwe voorzitter van het Europees Parlement. De 63-jarige oud-journalist volgt zijn landgenoot Antonio Tajani op. Er waren vier kandidaten voor de functie. In de eerste stemronde kwam Sassoli nog zeven stemmen tekort, in de tweede haalde hij met 334 van de 667 geldige stemmen nipt de vereiste absolute meerderheid. Hij is nu benoemd voor 2,5 jaar, nadien wordt hij vervangen door een politicus van de Europese Volkspartij, de grootste fractie waar ook CD&V deel van uitmaakt. Eigenlijk maakte de post deel uit van de hele benoemingspuzzel bij de EU, maar er werd dinsdag nog niet over beslist. De socialisten kregen toen enkel de Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken toebedeeld - wat weinig is, aangezien ze toch de tweede fractie zijn. Of ze hiermee gesust zijn, is nog maar de vraag. De sociaaldemocraten zouden de benoeming van de voorgedragen Commissievoorzitter Ursula von der Leyen kunnen verhinderen. (ARA)

