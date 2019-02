Sociaal tarief voor gas en elektriciteit stijgt dan toch niet 16 februari 2019

De regering bevriest de verhoging van het sociaal tarief voor gas en elektriciteit. Dat heeft de ministerraad beslist. Vorige week raakte bekend dat het sociaal tarief voor gas en elektriciteit met respectievelijk 28 en 22 procent zou stijgen vanaf 1 februari. "Nooit eerder was die zo hoog en zo bruusk", zei minister van Economie Kris Peeters. De vaste prijs geldt voor zes maanden. In die tijd moeten de bevoegde ministers - naast Peeters ook minister van Energie Marie-Christine Marghem - met energieregulator CREG overleggen over een structurele oplossing. "We rekenen op het parlement voor hun politieke steun", zei premier Michel. Zijn ontslagnemende regering heeft daar geen meerderheid meer. "Dit is een belangrijke beslissing, waar nog eens uit blijkt dat we ook de nodige inspanningen doen voor de groep die het al moeilijk heeft." De maatregel kost 13 miljoen euro.

