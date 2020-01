Exclusief voor abonnees Sociaal tarief voor elektriciteit gaat omhoog 31 januari 2020

De sociale tarieven voor elektriciteit gaan morgen voor het eerst sinds anderhalf jaar omhoog, met gemiddeld 8 procent. Dat meldt de federale energieregulator Creg. In februari 2019 besloot de regering de sociale tarieven voor elektriciteit en aardgas te bevriezen voor zes maanden, om te vermijden dat ze de hoogte in zouden schieten als gevolg van de stijgende energieprijzen. Zonder die bevriezing zouden de sociale tarieven voor elektriciteit met 22 procent en die voor aardgas met 28 procent zijn gestegen. Voor elektriciteit volgde in juli een tweede bevriezing, voor aardgas niet. De sociale tarieven kunnen maximaal tweemaal na elkaar worden bevroren. Vanaf februari gaan ze voor elektriciteit bijgevolg omhoog. De nieuwe tarieven gelden van 1 februari tot en met 31 juli.

