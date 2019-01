Sociaal overleg verloopt "constructief" 18 januari 2019

00u00 0

Het gesprek tussen de vakbonden en directie bij luchtverkeersleider Skeyes is gisternamiddag "constructief" verlopen. Op voorhand hadden de bonden het bestempeld als het overleg van de laatste kans. De plannen om te staken, bergen ze voorlopig op. "CEO Johan Decuyper heeft ons beloofd dat de lopende aanvragen voor ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking goedgekeurd zullen worden, zelfs als het verlof de drukke zomerperiode omvat", zegt VSOA-secretaris Lennert Mervilde. "Nog niet alle problemen zijn hiermee van de baan, maar omdat we nu de belofte hebben gekregen dat dit punt alvast in orde komt, wachten we met een stakingsaanzegging. Voorlopig komen er dus geen acties."