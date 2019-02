Sociaal onderneemster danst zich weg naar tweede plek op Open Vld-lijst 21 februari 2019

De geruchten gingen al een tijdje, maar gisteren werd het officieel. Sihame El Kaouakibi (32, foto) van het Antwerpse jongeren- en dansproject Let's Go Urban krijgt de tweede plaats op de Vlaamse Open Vld-lijst, na Mechels burgemeester Bart Somers. El Kaouakibi is nieuw in de politiek, maar zetelde wel al voor Open Vld in de raad van bestuur van de VRT. "Er is de voorbije tien jaar veel gepraat over zaken als jongeren, diversiteit en inclusiviteit, maar je merkt in de praktijk toch een status quo", zegt ze. "Heel wat mensen die we vandaag niet horen, moeten we een platform geven. We moeten investeren in álle mensen, te beginnen in het onderwijs, zodat mensen die met een achterstand beginnen een inhaalbeweging kunnen maken." Somers is erg tevreden met zijn "co-lijsttrekker".

