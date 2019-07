Exclusief voor abonnees Sobol op komst, Club laat Spaanse piste varen 03 juli 2019

Na een geslaagde medische test is Eduard Sobol zoals eerder gemeld op komst. Club Brugge en Shakhtar Donetsk zijn nog in gesprek, maar verwacht wordt dat beide partijen snel een akkoord vinden. De 24-jarige Oekraïense linksachter komt behoudens ongelukken op huurbasis naar blauw-zwart, dat wel een aankoopoptie zal bedingen in het contract. Club won de voorbije weken naar verluidt informatie in bij Dennis en Malinovskyi, die beiden uiterst positief waren over hun ex-ploeggenoot. Club informeerde de voorbije weken ook naar Toni Lato, jeugdproduct en invaller van het Spaanse Valencia. Het dossier van de 21-jarige linksachter bleek te complex, waardoor de Bruggelingen vol voor Sobol kozen. (TTV/RN)