Sober leven

Dialoog 02 december 2019

Onze (groot)ouders leefden soberder en 'zaaiden naar de zak', schrijft een lezer in Dialoog van zaterdag naar aanleiding van het nieuws dat een recordaantal Belgen in armoede riskeert te belanden. Ik heb daar als 'ervaringsdeskundige' enkele bedenkingen bij. Uit mijn leven gegrepen als 7-jarige in een 'kroostrijk gezin' anno 1955. Water? Een eigen waterput met handpomp, een wc zonder waterspoeling. Dus geen waterfactuur, ook niet om dat water te lozen. Warm water? Een ketel op de kachel. Dus geen gasfactuur. Elektriciteit? Beperkt tot licht en radio. Zo was er nog het pekelvat i.p.v. een diepvriezer, en de kelder i.p.v. een frigo. Dus een minimale elektriciteitsfactuur. Schoolkosten? Geen tot aan het middelbaar. Een flink percentage van de jongeren begon echter rond zijn 15de te werken. Mobiliteit? We deden alles met de fiets of openbaar vervoer. En ja, onze actieradius was veel beperkter, maar ook de kosten. Toen stopte er nog een trein in mijn kleine dorp en reden er lijnbussen van de vroege ochtend tot de late avond. Mobiele telefoon en televisie met de daaraan verbonden kosten kenden we (nog) niet. Een citytrip was nog niet in de mode. Mijn punt is dat de moderne mens verstikt wordt door zijn 'vaste kosten' gerelateerd aan basisbehoeften. Bovenop komen de kosten om 'mee te drijven' met de gangbare maatschappelijke norm, want je leeft nu eenmaal niet op een eiland. Het sobere leven zoals toen is niet meer haalbaar, en ook niet meer toelaatbaar, omdat de hygiënische én maatschappelijke norm ondertussen - terecht - een pak hoger ligt. Ik vrees dat armoede niet langer kan vermeden worden door 'te zaaien naar de zak'. Om de duik onder die armoedegrens toch te vermijden zou men, op basis van inkomen en gezinsgrootte, een pakket basisbehoeften kunnen aanbieden tegen een 'onderhandelde' prijs. Dit pakket zou kunnen bestaan uit wonen, water, energie en een basisabonnement telefoon/pc/tv.

Jos De Smedt, Keerbergen

