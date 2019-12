Exclusief voor abonnees Sober leven 05 december 2019

De brief 'Sober leven' van Jos De Smedt (Dialoog van 2 december) was helemaal 'to the point'. Soms heb ik hierover aanvaringen met mijn kinderen en krijgt onze generatie het verwijt als zouden wij de oorzaak zijn van alles wat misloopt. Onze generatie heeft de wereld zowat naar de knoppen geholpen. Mogelijk is dit zo, maar is dit een gevolg van ons voortdurend streven naar een mooier, beter, comfortabeler leven tot eer en glorie van onze jongeren? Hoewel ik mij ook heb laten verleiden tot de geneugten van de moderne tijd (internet, gsm, wagens) was het voor ons op de boerderij een mogelijk leukere jeugd dan vele jongeren nu ervaren. Wij maakten een boog van takken, speelden ridder met een zelfgemaakte sabel, schroeiden aardappelen in het loof en hoewel we geen toilet met waterspoeling hadden en slechts één maal per week in bad gingen, waren we zonder bergen speelgoed gewoon gelukkiger, zuiniger en groener.

Jan Tierens, Londerzeel

