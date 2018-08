Soap rond transfer Witsel blijft duren 03 augustus 2018

00u00 0

Nu 'Thuis' en 'Familie' een zomerpauze houden, is er gelukkig een waardig alternatief: de soap rond Axel Witsel (29), in beeld bij Dortmund. Nu heeft immers ook Paulo Sousa, Witsels trainer bij Tianjin Quanjian, zich in de debatten gemengd. "Axel heeft inderdaad een afkoopclausule van 20 miljoen euro in zijn contract", bevestigde Sousa de info die eerder gelekt was. "Maar voor zover ik weet, kan die alleen geactiveerd worden tijdens de Chinese transferperiode. Die is nu gesloten, dus deze overgang kan niet doorgaan." In de entourage van de Rode Duivel neemt men akte van Sousa's uitspraken, maar klinkt het dat de clausule wel rechtsgeldig is en dat de middenvelder eerstdaags van Dortmund is. Het neemt niet weg dat Tianjin meent dat Witsel volgende week aansluit op training. "Ik ben ervan overtuigd dat Axel naar ons zal terugkeren", besloot Sousa. "Hij is een belangrijke speler en zal ons helpen in het tweede deel van het seizoen. Ik hoop dan ook dat de belangen van onze club beschermd worden door alle bonden." (PJC)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN