Soa? Test het met je smartphone 14 december 2018

Een soa, virale of bacteriële infectie? Binnenkort wordt het mogelijk om ze allemaal zelf op te sporen via een kleine chip en onze smartphone. Het Gentse biotechbedrijf MyCartis, gespecialiseerd in diagnoses, wil ziektes voorspellen nog voor de symptomen er zijn. Een dokter komt er niet meer aan te pas. Binnenkort testen we ons bloed of onze urine via een fotonische chip, die licht omzet in data. Dat schrijft 'De Tijd'. De universiteit van Gent ontwikkelde de technologie, MyCartis wil ze over drie jaar naar de markt brengen. De eerste test zal er één zijn om seksueel overdraagbare aandoeningen op te sporen. Met een minimale hoeveelheid urine zal de soa al op te sporen zijn. De resultaten verschijnen op de smartphone. Een tweede test zal dienen om bacteriële infecties te onderscheiden van virale. Op die manier wordt duidelijk of er al dan niet antibiotica moet worden genomen.

