Soa's steeds vaker resistent tegen antibiotica 13 juli 2018

Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's) worden steeds vaker resistent tegen antibiotica, waarschuwen Britse experts. De aanleiding voor deze conclusie is de relatief onbekende soa mycoplasma genitalium. Volgens de Britse Association of Sexual Health and HIV wordt daarbij vaak de verkeerde antibiotica toegediend, wat de kans op een resistente bacterie vergroot. Zo kan een soa uitgroeien tot een 'superbug' en hebben antibiotica er geen vat meer op. De wetenschappers schatten dat mycoplasma binnen tien jaar zo'n superbug kan worden, als de behandeling niet wordt aangepast. Dat kan door twee antibiotica tegelijkertijd toe te dienen. Ook bij andere soa's die met antibiotica worden behandeld, zoals gonorroe en chlamydia, is resistentie een groeiend probleem. Een condoom gebruiken bij wisselende seksuele contacten blijft belangrijk, waarschuwen de artsen. Zeker in de zomermaanden is er vaak een piek in het aantal besmettingen.

HLN