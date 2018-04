Snurkende gevangene krijgt geen privécel 14 april 2018

Een gedetineerde uit de Brugse gevangenis die extreem luid snurkt en via de rechtbank een privécel eiste, heeft het deksel op de neus gekregen. Antwerpenaar André Drabs zit sinds 4 maart alleen op cel, maar had schrik dat men hem die in de toekomst opnieuw zou ontzeggen. Omdat hij tot het einde van z'n straf een zogenaamde 'monocel' wil, vroeg hij aan de rechter om de gevangenis een dwangsom van 500 euro op te leggen per dag dat hij die niét heeft. Maar gisterochtend werd zijn vordering dus onontvankelijk verklaard. Drabs kreeg naar eigen zeggen klappen van medegedetineerden die wakker werden van z'n gesnurk. Slaaponderzoek toonde aan dat hij 93 decibel haalt, het equivalent van een drilboor. (SDVO)