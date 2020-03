Exclusief voor abonnees Snurkbeugel of masker blijven voorlopig meest efficiënt 07 maart 2020

Voor slaapapneu bestaan ook nog ándere opties dan deze operatie. Belangrijk: die blijven de voorkeur hebben. Het gaat dan om een zogeheten snurkbeugel, die verhindert dat de tong in de keelholte klapt. Of anders een CPAP-apparaat, dat een stukje Star Wars in de slaapkamer brengt: de patiënt slaapt dan met een masker op het gezicht. Je zou overigens schrikken, als je weet in hoeveel Belgische slaapkamers dit staat. "In 2018 waren er in België 122.000 mensen geregistreerd die zo'n CPAP-apparaat hebben", zegt professor Olivier Vanderveken (UZA). Deze methodes (beugel of masker) geven een goed effect bij 50 à 75 procent van de patiënten, maar dus niet bij iedereen. De beugel kan pijn geven aan de tanden, het CPAP-apparaat is tussen de lakens niet echt een sexy attribuut. "Daardoor blijft het al eens ongebruikt op het nachtkastje. En dan werkt het natuurlijk ook niet", lacht Vanderveken. "Maar voor alle duidelijkheid: elke nieuwe patiënt proberen wij nog steeds te helpen met een beugel of CPAP. Die blijven eerste keuze. Maar voor de relatief grote groep bij wie dat geen soelaas biedt, is de tongzenuwstimulator een nieuwe optie." Kortom, de tijd is voorbij dat mensen nog werd aangeraden om een tennisbal te naaien in het pyjamajasje van hun partner, zodat die niet in ruglig kon... "Dat hielp trouwens niet."

