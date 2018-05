SnowWorld voelt warm najaarsweer 02 mei 2018

SnowWorld, de uitbater van skihallen die door Marc Coucke werd overgenomen, verwacht in de tweede helft van het jaar niet langer aan de afspraken met kredietverstrekker ABN Amro te kunnen voldoen. SnowWorld zit daarom aan tafel met de bank, om te bestuderen of die convenanten aangepast kunnen worden. De skihallen kampten in de (voor de sector erg belangrijke) eerste jaarhelft van het gebroken boekjaar met achteropblijvende bezoekersaantallen. Het warme najaarsweer zorgde ervoor dat het wintersportseizoen later op gang kwam. En dat kon niet meer worden ingehaald. Dat resulteerde in ruim 10% minder bezoekers. De omzet ging 3% lager in vergelijking met een jaar geleden, tot 18,1 miljoen euro. Onder de streep blijft er 600.000 euro minder over, tot 4,1 miljoen.

