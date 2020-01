Exclusief voor abonnees Snowboard 23 januari 2020

00u00 0

Seppe Smits en Ilias Van Hoof zijn uitgeschakeld in de kwalificaties van de Wereldbeker slopestyle in het Italiaanse Seiseralm. Smits werd met 31,50 punten 22ste in de eerste reeks. Van Hoof strandde met 12,25 punten op de 23ste plaats in de tweede reeks. (VH)