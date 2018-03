Snowboarder Seppe Smits slachtoffer van vluchtmisdrijf 14 maart 2018

00u00 0

Snowboarder Seppe Smits mag op zoek naar een goede autogarage. Zondagochtend werd zijn geparkeerde wagen aangereden. "De klap moet serieus geweest zijn, want onze wagen belandde door de botsing een halve meter verder, tegen de auto van onze buur - die ook flink beschadigd is." De chauffeur reed na de feiten weg en dus zoekt Smits nu naar tips over de dader, onder meer via sociale media (zie foto). Hij rekent ook op de politie, want niet ver van zijn huis staat de Gentse 'superflitspaal'. Smits vermoedt dat de wagen sneller reed dan toegestaan en dus geflitst zal zijn. "In theorie kan dat, maar we hebben een specifiek tijdstip nodig en idealiter ook een kleur van wagen of een deel van de nummerplaat", zegt de politie. (OSG)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN