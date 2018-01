Snowboarder (22) loopt verloren en vriest dood 00u00 0

Een jongeman die afgelopen dinsdag vermist was geraakt in het populaire Franse skioord Risoul, is gisteravond dood teruggevonden. Owen Lewis (22) - een naar Frankrijk uitgeweken Brit - lag doodgevroren aan een bergriviertje. Volgens de politie doen de voetsporen rond zijn lichaam vermoeden dat hij verloren liep op weg naar huis na een avondje uit. De flat die de opvoeder met vrienden huurde, was maar een paar honderd meter verwijderd van de Grotte du Yéti-bar. Gedacht wordt dat hij een verkeerde afslag nam. Morgen wordt een autopsie uitgevoerd op het lichaam.

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee