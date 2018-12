SNOOKER 12 december 2018

00u00 0

Luca Brecel - 15de op de wereldranglijst - heeft zich op de Scottisch Open geplaatst voor de tweede ronde. Onze 23-jarige landgenoot was in de eerste ronde de betere van Hammad Miah (WS 119). De Engelsman ging met 4-0 voor de bijl. Brecel tekende in het tweede frame voor een century-break. In de volgende ronde neemt hij het op tegen Alan McManus, het nummer 63 van de wereld.