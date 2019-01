Snooker 22 januari 2019

Luca Brecel geeft wegens ziekte forfait voor de vijfde groepsfase in de Championship League snooker in het Engelse Coventry. De 23-jarige Limburger, die donderdag nipt naast de halve finales greep op de Masters, was al door de eerste drie poules geraakt waarbij hij in groep 2 de finale speelde. In groep 5 moest Brecel (WS 14) het gisteren en vandaag opnemen tegen Mark Selby (WS 1), Barry Hawkins (WS 7), Stephen Maguire (WS 15), Allister Carter (WS 17), Joe Perry (WS 18) en Anthony McGill (WS 20). Hij is vervangen door David Gilbert (WS 19). (VH)

