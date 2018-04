SNOOKER 04 april 2018

Ronnie O'Sullivan lukte in de eerste ronde van de China Open tegen de Brit Elliot Slessor zijn veertiende 147-maximumbreak in zijn carrière. Opvallend genoeg werd hij daarvoor beloond met een kus van de (vrouwelijke) scheidsrechter, die hem na het potten van de laatste zwarte bal in de armen nam. (TTV)