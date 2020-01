Exclusief voor abonnees SNOOKER 24 januari 2020

Luca Brecel (WS 36) is uitgeschakeld in de eerste ronde van de European Masters (480.000 euro) in het Oostenrijkse Dornbirn. Brecel (24) ging met 5-1 onderuit tegen de Engelsman Wilson (WS 18). (VH)