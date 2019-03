SNOOKER/RUITERSPORT 04 maart 2019

SNOOKER

Na makkelijke zeges in de eerste en tweede ronde is Luca Brecel (WS 13) er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de kwartfinales op de Indian Open (375.000 euro). In Kochi moest de Limburger met 4-3 het onderspit delven voor de Schot Scott Donaldson (WS 57).

