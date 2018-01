SNOOKER: BELG LEIDT FINALE 00u00 0

Geen Luca Brecel in de finale van de Masters snooker komende zondag in Londen, wel een andere Belg. Scheidsrechter Olivier Marteel mag voor de tweede keer in drie jaar tijd de eindstrijd leiden. In 2016 leidde de 48-jarige West-Vlaming die tussen Ronnie O'Sullivan en Barry Hawkins in goede banen. O'Sullivan won toen met 10-1. (KDZ)