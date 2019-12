Exclusief voor abonnees Snoepen van kerst 21 december 2019

00u00 0

Nog geen chocolade-indigestie overgehouden aan Sinterklaas? Dan kan u gerust verder smullen, met onder meer een trio van kerstfiguurtjes (Makro - 4,52 euro - 3x55 gram), een kerstboom vol mini-steviachocolaatjes (Sweet Switch, 4,99 euro voor 150 gram bij Delhaize) of de intussen traditionele M&M's-Kerstballen (2,19 euro per stuk, alle supermarkten) die u meteen ook in de boom kan hangen.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis